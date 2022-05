Homem é ameaçado por ter uma macieira que faz sombra no jardim dos vizinhos

Um homem está a ser ameaçado no Reino Unido pelos novos vizinhos por ter uma macieira no quintal que faz sombra no jardim destes.O homem explicou numa publicação da rede social Reddit, de acordo com o The Mirror, que morava na mesma casa dos avós, que entretanto faleceram. Estes tinham um pomar e a única coisa que sempre mantiveram foi uma macieira, que o homem acabou por deixar no jardim, por ter um grande valor sentimental. "Eu moro na casa dos meus falecidos avós, passei os últimos anos a modernizá-la e a adaptá-la ao meu estilo, mas há uma coisa em que eu não mexi, que foi a macieira no jardim", explicou.

No entanto, um novo casal mudou-se recentemente para a casa ao lado e estão a fazer queixas por causa desta árvore, que faz sombra no jardim.