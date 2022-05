Mulher morre a rezar o terço a caminho de Fátima

A excursão a Fátima estava suspensa há dois anos devido à pandemia de Covid-19. Este ano, a União de Freguesias de Leitões, Oleiros e Figueiredo, em Guimarães, decidiu recomeçar a tradição que durava desde 2003. A tragédia aconteceu já a caminho do Santuário. O autocarro onde seguiam 38 pessoas, quase todas da freguesia de Figueiredo, despistou-se este sábado de manhã na A1, na zona da Mealhada, ao que tudo indica na sequência do rebentamento de um pneu (ver texto secundário). O motorista e dois passageiros, de 63, 77 e 52 anos, morreram. Há ainda 33 feridos, dos quais cinco são graves, seis inspiram cuidados e os restantes 22 são ligeiros.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã