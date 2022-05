Portugal dá armamento letal e 250 milhões de euros à Ucrânia

Portugal vai apoiar a Ucrânia com 250 milhões de euros, armamento letal e não letal, e na reconstrução de escolas e jardins de infância, anunciou este sábado o primeiro-ministro português, António Costa, no final de uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã