Pelo menos dois mortos e 42 feridos em acidente de autocarro na Turquia

Autocarro transportava estudantes universitários.

Pelo menos duas pessoas morreram e 42 ficaram feridas na noite de sábado em Nigde, Turquia, num acidente de autocarro que transportava estudantes universitários.

Entre os 42 estudantes feridos, cinco encontram-se em estado grave. Os feridos foram levados para hospitais em Nigde e Ulukisla, de acordo com o diário turco Hurriyet.



O autocarro tinha deixado Adana em direção a Konya. As autoridades turcas abriram uma investigação para determinar as razões do acidente.