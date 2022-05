Mulheres e mães unidas na busca pelos seus soldados na Ucrânia

Emiliya, 37 anos está há mais de um mês a tentar recuperar o corpo do marido.

Mulheres e mães de soldados ucranianos tentam recuperar os corpos dos seus maridos e filhos desaparecidos ou mortos na frente de combate, uma busca dificultada por falta de informações e que se estende durante várias semanas.

Essas mulheres recorrem à sede da Organização de Mães de Soldados de Kiev para obter ajuda, procurando trazer de volta os ucranianos mortos nos combates desde o início da invasão russa, em fevereiro, segundo uma reportagem da Efe.





É o caso de Emiliya, 37 anos, que há mais de um mês tenta recuperar o corpo do marido, e recorre à organização, perto de Maidan, Praça da Independência, no centro da capital ucraniana, cenário simbólico de muitas lutas sociais na história do país.