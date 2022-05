Fernando Pimenta e João Duarte conquistam ouro na Taça do Mundo de Racice

Esta foi a segunda medalha de ouro conquistada por Fernando Pimenta na presente Taça do Mundo.

A dupla portuguesa Fernando Pimenta/João Duarte conquistou este domingo a medalha de ouro na final A do K2 1.000 metros da Taça do Mundo de Racice, na República Checa, primeira etapa deste circuito de canoagem de velocidade.

A equipa portuguesa cumpriu a distância em 3.16,09 minutos, deixando o par segundo classificado, formado pelos dinamarqueses Christian Farstad e Gustav Bock, a 1,16 segundos, enquanto os australianos Pierre Westhuyzen e Noah Havard ficaram no terceiro lugar, a 1,95 segundos.





Esta foi a segunda medalha de ouro conquistada por Fernando Pimenta na presente Taça do Mundo, depos da conquistada no sabado na prova de K1 1.000, numa competição em que Portugal conta ainda com uma medala de bronze, conquistada por Teresa Portela na Final A dos K1 500 metros, igualmente no sábado.