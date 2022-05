Estado de saúde de Putin deixa Kremlin "em crescente desordem e caos"

Presidente da Rússia luta contra um cancro e há rumores de que sofra de Parkinson.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está doente há cinco anos e desde então que é seguido por uma equipa de médicos, que monitoriza constantemente a sua saúde. O estado débil de Putin tem feito com que o presidente russo venha a perder o controlo do poder do Kremlin.