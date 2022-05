CMTV líder no dia da visita de Costa a Kiev

CMTV fez mais audiência que todos os concorrentes juntos.

A CMTV fez mais audiência que todos os concorrentes juntos no dia da visita de António Costa a Kiev.





Com efeito, o canal do Correio da Manhã registou um share médio diário de 5,5%, contra 5,4% de todos os concorrentes de informação juntos - 2,7% do canal CNN, 2,2% da SIC Notícias e 0,5% da RTP3.