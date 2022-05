GNR resgata idoso desaparecido após cinco dias de buscas

A GNR localizou na manhã deste domingo um idoso de 84 anos que estava desaparecido há cinco dias na zona de Cadafaz, no Gavião, distrito de Portalegre.

O homem, que sofre de demência, tinha saído de casa pelas 20h00 de quarta-feira, tendo a mulher dado o alerta para o desaparecimento à Guarda Nacional Republicana, cerca das 22h45.

De imediato foram colocados meios no terrenos, mas até hoje de manhã, sem resultados. O idoso foi encontrado debilitado e precisou de receber assistência por parte dos bombeiros."Mantivemos sempre as buscas, desde quarta-feira. Hoje de manhã, localizámos uma peça de roupa do senhor e fizemos uma batida num eucaliptal em socalcos. Foi aí que o localizámos", explicou ao CM o capitão Ribeiro, da GNR de Nisa. Manuel Martinho foi transportado ao hospital de Abrantes para observação.