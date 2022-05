Homem é morto a tiro em plena luz do dia no metro de Nova Iorque

Polícia está a investigar quem é o homicida e há interrupções em várias linhas do metro.

Um atirador disparou e matou um homem de 46 anos em plena luz do dia na estação de Canal Street, no metro de Manhattan, Nova Iorque, este domingo.

O atirador, que fugiu do local, andou de um lado para o outro na última carruagem do metro por volta das 11h42, quando começou a disparar contra a vítima, que foi baleada no peito, de acordo com o New York Post.



A polícia está a investigar a identidade do homicida e há interrupções em várias linhas do metro.



A vítima foi transportada para o Hospital Bellevue, onde foi declarado o óbito.