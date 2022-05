Professora acusada de guardar pornografia infantil na conta do Snapchat

Nenhuma das vítimas aparenta ser aluna de Kristine Knizer, revelou ainda a polícia.

Uma professora, de 28 anos, foi presa na semana passada na cidade de Virginia, nos EUA, depois de ter sido encontrado conteúdo de pornografia infantil associado à sua conta da rede social Snapchat.A polícia do Condado de Fairfax revelou ter recebido uma queixa do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas de que alguém, com um endereço de IP de Fairfax, possuia fotografias e vídeos de pornografia infantil, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

Após uma investigação, foi descoberto que o enderenço de IP correspondia à casa onde Kristine Knizer, professora de ciências na Escola Secundária de Washington Irving em Springfield, vive sozinha.



A polícia encontrou depois fotografias e vídeos de abusos sexuais a crianças na sua rede social Snapchat. No entanto, nenhuma das vítimas aparenta ser aluna da professora, revelou ainda a polícia.



Knizer acabou por ser libertada e não se encontra neste momento a lecionar.