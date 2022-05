Bombardeamentos russos causam cinco mortos e 11 feridos em Donetsk

Uma pessoa também ficou ferida em Bakhmut, na região de Lugansk, tendo recebido assistência médica.

As autoridades da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciaram esta segunda-feira que cinco civis morreram e 11 ficaram feridos, no domingo, na sequência de bombardeamentos russos.

"Os russos mataram cinco civis na região de Donetsk: dois em Lyman, um em Dachne, um em Klynove e um em Avdivka. Onze outras pessoas ficaram feridas", disse o chefe do governo da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, na plataforma Telegram.

De acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, uma pessoa ficou ferida em Bakhmut, na região de Lugansk, tendo recebido assistência médica.