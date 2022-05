Pfizer diz que terceira dose da vacina contra Covid-19 é eficaz em crianças com menos de 5 anos

Laboratório confirma que três doses da vacina representam uma eficácia de 80% para a variante Ómicron.

As farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que se juntaram para desenvolver a vacina contra a Covid-19, lançaram, esta segunda-feira, os resultados de um ensaio clínico feito a crianças entre os seis meses e cinco anos para testar a eficácia de três doses da vacina pediátrica no combate à infeção da Covid-19. Segundo o relatório, as três doses da vacina representam uma eficácia de 80% em relação à variante Ómicron.