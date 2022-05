Russos acusados de violar e matar bebé em Kharkiv

Bebés, crianças e idosos abusados sexualmente em localidades libertadas junto a Kharkiv.

A Ucrânia acusa as tropas russas de violar e matar crianças durante a ocupação de cidades e vilas junto a Kharkiv, segunda maior cidade do país, situada no Leste, junto da fronteira com a Rússia. Um relatório oficial compilado a partir de investigações de jornalistas ucranianos, como Iryna Matviyishyn, fala, nomeadamente, da violação e morte de um bebé de um ano e das violações de trigémeos de nove anos diante da mãe.