Jovens ucranianos organizam maratona de tatuagens para angariar dinheiro para forças armadas

O grupo costuma tatuar entre 50 a 70 clientes por dia.



"Fizemo-lo durante uma ou duas semanas e já é a sétima semana... Desde que possamos tirar algum capital e dá-lo ao exército, penso que é o melhor que se pode fazer", disse Zhylson Buakela, 37 anos, tatuador ucraniano-brasileiro.



Para alguns dos clientes, a inspiração veio durante os dias mais aterrorizadores da guerra.



Liliya Tolmachova, 22 anos, escolheu tatuar um caixão com as palavras "Banderolka" (pacote), palavra que tem semelhança com o nome de Stepan Bandera, um líder nacionalista ucraniano da resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Tolmachova disse que a ideia surgiu enquanto se escondia num abrigo de cave de uma escola durante os bombardeamentos.



A iniciativa já angariou 9.134 dólares (cerca de 8.500 euros), disse Sasha Filipchenko, 34 anos, natural da península da Crimeia.