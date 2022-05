Chumbada proposta para licença menstrual até três dias

Para beneficiar desta licença, seria necessário apresentar uma "declaração" médica.

O parlamento rejeitou esta segunda-feira, na especialidade, uma proposta do PAN de alteração ao Orçamento do Estado para 2022 que previa a atribuição de uma licença para mulheres que sofram com dores menstruais "graves e incapacitantes" poderem ausentar-se ao trabalho.

Nas votações na especialidade, que começaram esta segunda-feira na Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento, a proposta mereceu os votos contra de PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega e os votos favoráveis da deputada única do PAN e da bancada do PCP, além da abstenção do BE.