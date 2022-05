Detidos 11 imigrantes ilegais no norte de Moçambique

Grupo deverá ser repatriado nos próximos dias.

A polícia moçambicana deteve 11 pessoas por imigração ilegal e falsificação de documentos na província de Nampula, no Norte de Moçambique, anunciou esta segunda-feira fonte da corporação.

"Do total, 10 estão detidos por estarem em situação de migração clandestina e um, de nacionalidade chinesa, por falsificação de documentos", disse a porta-voz da direção de migração de Nampula, Sheila Capela, em declarações à comunicação social local.





Entre os detidos estão também pessoas de nacionalidade maliana, senegalesa e nigeriana, avançou a responsável, referindo que os imigrantes ilegais têm preferido abrigar-se em distritos do interior para "fugir da regularização dos documentos".

Segundo as autoridades, o grupo deverá ser repatriado nos próximos dias.



Moçambique é ponto de trânsito de milhares de migrantes que anualmente atravessam as fronteiras, alguns para tentar chegar à África do Sul, uma das maiores economias do continente africano.