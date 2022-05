Corpo encontrado na praia da Ponta Ruiva em Vila do Bispo

Cadáver estava já em elevado estado de decomposição.

Foi encontrado um corpo de uma pessoa com cerca de 40 anos, na praia da Ponta Ruiva, em Vila do Bispo, Faro.O cadáver pode ser o do austríaco que desapareceu na tarde de quinta-feira, na praia da Bordeira, em Aljezur.A distância entre as duas praias é de 15 quilómetros. O corpo estava já em elevado estado de decomposição.A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.