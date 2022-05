“Este bebé é teu”: Mulher interrompe julgamento para dizer que Johnny Depp é pai da criança

Mais tarde foi revelado que as afirmações eram falsas.

"Este bebé é teu!", gritou uma mulher, cuja identidade não foi revelada, na última sessão do julgamento de Johnny Depp contra a sua ex-mulher Amber Heard, que teve lugar na passada segunda feira. O acontecimento ocorreu durante o intervalo do julgamento, após a juíza Penney Azcarate ter saído do tribunal.

"Johnny, eu amo-te! As nossas almas estão conectadas", afirmou ainda enquanto se levantava com o bebé no colo. De acordo com o Daily Mail, o ator apenas sorriu e acenou para a mulher.

Na sequência das afirmações, a mulher foi revistada e foi-lhe retirada a pulseira que permitia o acesso ao julgamento. De acordo com um repórter da Law & Crime, mais tarde foi revelado que as alegações seriam falsas.

O julgamento de Johnny Depp já se encontra na sétima semana consecutiva. Na última sessão, o cirurgião do ator revelou que a aparência do dedo de Depp que, segundo as alegações deste, havia sido cortado por uma garrafa de vidro atirada por Heard, não fora considerada consistente de acordo com as afirmações do ator.

A testemunha de Heard, Kathryn Arnold, ex-produtora de Hollywood, também depôs na tarde de segunda-feira, avaliando os pedidos de indemnização feitos por Depp e pela sua ex-mulher.

Segundo o jornal britânico, também foi revelado, na útima sessão, que a modelo britânica e ex-namorada do ator, Kate Moss, irá ser testemunha no próximo julgamento, que terá lugar ainda esta semana.

O processo de julgamento começou quando Depp processou Heard, em fevereiro de 2019, acusando-a de difamação e falta de reposição de uma quantia de, aproximadamente, 50 milhões de euros.