Aprovado parecer para João Lourenço convocar eleições gerais em Angola

Próximas eleições gerais no país estão previstas para agosto.

O plenário da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana aprovou esta terça-feira "por unanimidade" o parecer sobre a existência de condições para a convocação das eleições gerais, solicitado pelo Presidente angolano, e que será remetido "imediatamente" a João Lourenço.

A informação foi transmitida pelo porta-voz da CNE angolana, Lucas Quilundo, dando conta que o documento foi aprovado pelo plenário do órgão em sessão extraordinária orientada pelo presidente da comissão, Manuel Pereira da Silva.

Em declarações no final da sessão, que decorreu em Luanda, Lucas Quilundo referiu que o encontro decorreu no quadro da solicitação do Presidente angolano, João Lourenço, formulada à CNE nos termos da Constituição da República de Angola.

"Depois de amplo debate, no seio dos membros da CNE, por unanimidade o plenário da CNE aprovou este parecer que será imediatamente remetido ao Presidente da República", disse.

"É claro que quererão obter informações sobre o teor do mesmo, todavia por razões ligadas ao procedimento administrativo e de alguma ética, considerando que o destinatário do parecer é o Presidente da República, não fica bem que seja a CNE a divulgar o seu teor, a acontecer só poderá ser iniciativa do Presidente da República", frisou Lucas Quilundo.

As próximas eleições gerais em Angola estão previstas para agosto.