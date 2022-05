Encontrado corpo de jovem de 16 anos desaparecida desde sexta-feira no rio Tejo

Equipas dos bombeiros e Proteção Civil fizeram buscas durante todo o dia.

Foi encontrado esta terça-feira à noite o corpo da jovem de 16 anos que estava desaparecida no Rio Tejo desde a passada sexta-feira.O corpo foi encontrado pelas 21h20, pelas equipas dos bombeiros e da Força Especial de Proteção Civil que durante todo o dia fizeram buscas no rio.O cadáver da jovem foi detetado, junto à margem direita do rio Tejo. Foi recolhido e levado para o Instituto de Medicina Legal, onde será sujeito a autópsia.