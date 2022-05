Homem amarrado em voo da TAP para o Brasil depois de ser apanhado a fumar no WC. Veja as imagens

Dois passageiros tiveram de intervir e agarrar o homem.

Um homem foi esta segunda-feira amarrado durante um voo da TAP, que fazia a ligação do Porto para o Rio de Janeiro, no Brasil, depois de ter sido apanhado a fumar na casa de banho do avião.O passaporte do passageiro foi de imediato apreendido, tendo o homem iniciado depois uma discussão com os comissários de bordo, de acordo com a rádio brasileira Tupi. Dois passageiros tiveram de intervir e agarrar o homem, enquanto os comissários de bordo o amarravam.O momento foi filmado e as imagens divulgadas nas redes sociais.