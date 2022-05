Reino Unido aprova venda do Chelsea ao investidor Todd Boehly

Luz verde dada pelo Executivo de Boris Johnson põe fim a um impasse que durava há semanas.

A venda do Chelsea FC ao investidor norte-americano Todd Boehly, por 4,25 mil milhões de libras (equivalente a cerca demil milhões de euros) foi aprovada pelo Governo britânico, avança esta quarta-feira a Bloomberg. A operação põe fim a mais de duas décadas do multimiliário russo Roman Abramovich como dono do clube desportivo.

A luz verde dada pelo Executivo de Boris Johnson põe fim a um impasse que durava há semanas depois de Roman Abramovich se ter visto forçado a vender no seguimento das sanções relacionadas com a invasão da Rússia à Ucrânia. Desde o início de março que o Chelsea estava a operar sob uma licença especial enquanto o banco norte-americano Raine Group tentava a alienação.



Vários investidores internacionais, incluindo por exemplo Serena Williams e Lewis Hamilton chegaram a manifestar interesse pelo clube. No entanto, acabou por ser o empresário Todd Boehly a chegar ao fim do processo.