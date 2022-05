"Bebé debilitado, sujo e com sangue" encontrado na rua em Braga vai ser institucionalizado

O bebé, com cerca de dois anos, e a irmã, de quatro, estavam há cerca de uma semana na residência de um casal amigo “de longa data da família”, na Rua das Verdosas, em Braga. Na segunda-feira, o menino saiu de casa sem que ninguém se apercebesse, tendo sido encontrado a vaguear sozinho na rua. Estava “debilitado, sujo e com fome”.Saiba mais no Correio da Manhã