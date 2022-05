Subsídio de desemprego alargado a vítimas de violência doméstica

Partido Livre viu a sua proposta viabilizada esta quarta-feira.

Uma proposta do Livre de alteração ao orçamento para alargamento do subsídio de desemprego foi viabilizada esta quarta-feira, no parlamento, depois de uma hora e meia de discussão sobre a admissão de um artigo que não constava na iniciativa inicial do partido.

A proposta do Livre, que será avocada esta quarta-feira em plenário, foi aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) já de madrugada.





Viu assim 'luz verde' o alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica a quem seja atribuído o estatuto de vítima.