Corpos de soldados russos encontrados na região de Kiev

Os corpos de vários soldados russos continuam a ser descobertos na aldeia de

Zavalivka, perto da capital ucraniana. Uma equipa militar ucraniana esteve no local e removeu a camada superior do solo, onde descobriu o corpo de um homem, virado para baixo. Através do uniforme, os soldados concluíram que se tratava de um soldado russo.A Ucrânia tem criticado o atraso da Rússia na recolha dos corpos dos soldados mortos, que diariamente são encontrados em várias partes do país onde decorre a guerra.

No entanto, a BBC News falou com várias famílias ucranianas que se queixam do facto de o governo de Zelensky também não mostrar preocupação em recuperar os corpos dos soldados que lutam pelo país.