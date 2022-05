João Félix é eleito melhor jogador da época no At. Madrid e deixa... recado

"Na próxima época temos de ser um pouco mais regulares, o que não aconteceu nesta temporada. Com a equipa que temos, vamos lutar por títulos. Tenho muita confiança de que podemos ganhar títulos no próximo, mas temos todos de começar com vontade e ter estar fome de títulos e de vitórias", explicou em declarações reproduzidas no site do At. Madrid.

E recorda a temporada: "Senti-me bem. Comecei lesionado e terminei lesionado, mas senti-me bem durante a temporada. Umas vezes a jogar e outras não, mas senti-me bem e há sempre que melhorar".