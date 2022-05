Menina morta ao ligar a pedir ajuda durante massacre em escola no Texas

O homicida disse à menina "tu vais morrer", antes mesmo de disparar sobre ela, matando-a.

No total, 19 crianças morreram, número ao qual se juntam as duas docentes que também perderam a vida. Salvador também atingiu a tiro a avó, momentos antes de se dirigir à escola Robb Elementary. A mulher de 66 anos está em estado crítico no hospital.