Imóveis de mulher de Manuel Pinho e cunhada alvo de buscas do Ministério Público

Buscas procuraram documentos, nomeadamente bancários, para investigar as contas de Manuel Pinho.

Imóveis em nome da mulher do ex-ministro da Economia Manuel Pinho, Alexandra Pinho, e da irmã desta foram esta quarta-feira alvo de buscas domiciliárias em Lisboa pelo Ministério Público (MP) no âmbito do caso EDP/CMEC.

Fonte ligada ao processo disse à Lusa que as habitações alvo das sete buscas domiciliárias estão em nome da mulher do ex-ministro da Economia Manuel Pinho e da irmã de Alexandra Pinho, fruto da herança da mãe, que mantém o direito de usufruto sobre os imóveis.