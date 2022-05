Internet de luto: Jesse Koz e cão morrem em acidente de carro nos EUA

O influenciador digital brasileiro Jesse Koz e o seu companheiro de aventuras, um golden retriever chamado

Shurastey, morreram na passada segunda-feira num acidente de viação nos Estados Unidos da América.Jesse, de 29 anos, correu o mundo com Shurastey e publicou várias fotografias dos locais que ambos visitaram, o que os tornou num sucesso nas redes sociais, com mais de 852 mil seguidores no Instagram.

Os fãs da dupla estão a angariar fundos para que os corpos possam ser transladados para o Brasil e já foram conseguidos mais de 23.250 euros. Na conta de Instagram da dupla é possível ver fotografias de lugares incríveis visitados pelos dois, bem como a bonita cumplidade que tinham.