Mulher prepara ritual satânico e ameaça netos e nora em Espanha

Uma mulher, de 48 anos, ameaçou a nora, de 35, e os dois netos, de 10 e 11 anos, enquanto se preparava para iniciar um ritual satânico em Chamberí, um bairro de Madrid, em Espanha.Foram os gritos das duas crianças, que pediam desesperadamente por socorro, que deram o alerta. Os vizinhos chamaram de imediato a polícia, que em poucos minutos chegou ao apartamento da família. Depois de forçarem a entrada, os agentes encontraram um altar preparado para um ritual satânico.Em cima de uma mesa de madeira estava uma toalha branca, um total de onze copos, como se todos os falecidos da família se fossem juntar para uma refeição. No topo da mesa estava uma fotografia de um familiar já falecido. Havia uma taça com penas e chifres de animais, colares e uma abóbora. No chão estava ainda uma folha que tinha alguns versos escritos, que a mulher, que estava a usar um longo vestido preto, devia ler no ritual para chamar os convidados à mesa.As crianças, que estavam aterrorizadas, permaneciam juntamente com a mãe escondidas num dos quartos do apartamento, de acordo com o jornal espanhol El País."Se vocês não saírem, o mal vai matar-vos", ameaçou a avó, de nacionalidade venezuelana.Os meninos terão ficado com medo quando a mulher começou a preparar o ritual e os tentou atacar. A avó ameaçou ainda a família de morte.A mulher foi presa e acusada de maus-tratos.