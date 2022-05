Detido suspeito da morte de jovem à porta de discoteca em Lisboa

Um outro seu amigo, Gedson, de 18 anos, foi atingido e esteve em coma, mas sobreviveu.

O homicida é da zona de Algés, em Oeiras. Um outro suspeito, que agrediu Francisco antes deste ser morto, foi detido e constituído arguido por ofensas à integridade física.

Francisco era aluno do Colégio D. Maria Pia, da Casa Pia de Lisboa. Gostava de jogar futebol e já tinha atuado pelas camadas jovens de clubes como o Sacavenense e o Belenenses, segundo fontes próximas da família.

"Os factos ocorreram após o encerramento do estabelecimento, quando a vítima e um grupo de indivíduos, também portugueses, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos de idade, se confrontaram já no exterior. Resultante destes confrontos, a vítima foi agredida fisicamente e atingida com um golpe de arma branca que lhe veio a provocar a morte", explica a PJ.

"As diligências entretanto efetuadas, desde o conhecimento da notícia do crime até à atualidade, permitiram a identificação dos diversos intervenientes nos confrontos físicos, tendo sido possível realizar importantes diligências de apreensão de suporte probatório – designadamente, através da execução de doze buscas domiciliárias – que culminaram com a detenção, fora de flagrante delito, de dois suspeitos fortemente indiciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ofensa à integridade física qualificada", prossegue o comunicado.

A PJ afirma ter contado com a colaboração da PSP de Loures. Os dois detidos vão hoje a tribunal.