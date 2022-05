Conheça a AR-15, a arma do massacre do Texas que é a mais popular nos EUA

Espingarda automática fabricada pela Colt é baseada em arquitetura militar.

Apesar da polícia norte-americana estar junto à escola primária de Robb, na pequena cidade de Uvalde, no Texas, EUA, os disparos de Salvador Ramos foram fatais para 19 alunos e duas professoras. Este dramático balanço é também consequência da arma usada no massacre, a AR-15. A espingarda automática fabricada pela Colt – versão civil da militar M-16 – tem uma produção anual estimada em 1,3 milhões de unidades o que transforma a AR-15 na arma mais popular dos Estados Unidos. A corrida à compra da AR-15 foi particularmente intensa durante a administração de Barack Obama, altura em que os americanos temiam que o antigo presidente pudesse avançar com medidas restritivas à compra de armas.

Com uma arquitetura baseada numa arma de guerra, a AR-15 foi feita para matar o maior número de inimigos em batalha. Ainda assim, está disponível – com os carregadores de grande capacidade – para a sociedade civil o que explicará o seu uso em tantos massacres registados nos EUA.