Jovem tenta novo massacre em escola do Texas e acaba detido

Menor tinha armas de fogo dentro de um veículo, junto à Escola Secundária Berkner.

Um jovem foi detido pela Polícia de Richardson por posse de armas de fogo, na quarta-feira. Testemunhas, ao contactarem com a polícia local, denunciaram um suspeito que poderia estar a carregar consigo uma espingarda junto à Escola Secundária Berkner.

Em comunicado, o Departamento da Polícia de Richardson explicou que acionou uma equipa com vários agentes até à escola secundária, onde o suspeito foi identificado, mas encontrava-se desarmado.





O suspeito é um menor do sexo masculino e aluno da instituição de ensino. A sua identidade não foi revelada ao público.

Um veículo do menor, estacionado a curta distância da escola secundária, foi depois revistado. No interior do carro, a polícia encontrou duas armas de fogo: uma AK-47, espingarda automática, e uma réplica AR-15, espingarda semiautomática.

O aluno foi detido pelo crime de porte de armas em área escolar.