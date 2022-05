Incêndio deflagra numa fábrica em São João Madeira 

No local encontram-se os bombeiros da região.

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira na zona industrial das Travessas, na fábrica ERT de espumas, em São João da Madeira.A multinacional em causa produz espumas utilizadas em estofos de automóveis e tem fábricas em vários países, na Europa e em África. A coluna de fumo negro que se ergueu pelo céu é vista a 40 quilómetros de distância do local do fogo.O alerta foi dado pelas 18h40.No local encontram-se os bombeiros da região, com 75 operacionais apoiados por 23 viaturas.A zona industrial das Travessas fica a pouco mais de 200 metros dos Bombeiros locais, pelo que rapidamente dezenas de operacionais acorreram à fábrica para combater as chamas. Nesta mesma zona industrial encontram-se vários armazéns e fábricas de grandes dimensões, entre as quais, a Tecmacal, do setor do calçado, empresa que pertence ao pai do ministro Pedro Nuno Santos, Américo Augusto dos Santos. A Tecmacal, assim como outras empresas localizadas na zona industrial, não estão a ser ameaçadas pelo incêndio.