Homem abusa sexualmente da prima menor desde que a vítima tinha quatro anos

Um homem, de 23 anos, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de Lisboa por dois crimes de abuso sexual de crianças agravados. A vítima foi a própria prima.

Segundo o despacho de acusação, a menor, hoje com 16 anos, começou a ser abusada com apenas 4. O agressor sexual aproveitava-se de dormir com a familiar em algumas ocasiões, para abusar da mesma.

De acordo com o MP, o pico da violência ocorreu entre 2015 e 2018. O arguido está preso e a vítima já prestou declarações para memória futura.