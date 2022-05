Cadáver de jovem colhido por touro na Moita por autopsiar oito dias depois

O corpo de Afonso Jesus, o rapaz de 15 anos que morreu faz hoje uma semana colhido por um touro nas festas da Moita, estava esta quinta-feira ainda na morgue do Barreiro.

O teste Covid-19 ao cadáver - obrigatório para realização da autópsia - deu inconclusivo, razão pela qual a autópsia ordenada pelo Ministério Público ainda não tinha sido esta quinta-feira realizada, denunciou ao CM fonte próxima da família.

Afonso Jesus disse aos pais que ia ter com amigos e acabou nas festas da Moita. Foi colhido, na zona da garganta, por um touro, socorrido no local e levado para o hospital do Barreiro, onde morreu.O jovem jogava futsal no Grupo Desportivo da Escola Básica D. João I. Os amigos que acompanhavam Afonso Jesus ficaram em choque. Estarão a receber apoio psicológico.