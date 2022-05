Hollywood de luto: Atores de "Tudo Bons Rapazes" recordam Ray Liotta

A morte de Ray Liotta aos 67 anos deixou Hollywood de luto com os colegas mais chegados a homenagearem o ator.

Uma das reações partiu do colega Robert De Niro, que partilhou o set do filme de "Tudo Bons Rapazes" ("Goodfellas", em inglês).

"Fiquei muito triste ao saber da morte do Ray", revelou o ator em comunicado ao The Hollywood Reporter. "Ele é muito jovem para nos deixar. Que ele descanse em paz."O cineasta Martin Scorsese, responsável por dirigir "Tudo Bons Rapazes", destacou o talento e bravura do ator: "Interpretar Henry Hill em Good Fellas foi uma tarefa difícil, porque o personagem tinha tantas facetas diferentes, tantas camadas complicadas, e Ray estava em quase todas as cenas de uma filmagem longa e difícil. Ele surpreendeu-me, e estarei sempre orgulhoso do trabalho que fizemos juntos", afirmou.A atriz Lorraine Bracco recorreu ao twitter onde revelou estar "totalmente arrasada" com a notícia da morte do colega. "Eu posso estar em qualquer parte do mundo que as pessoas vêm e dizem-me que o "Tudo Bons Rapazes" é o filme preferido delas. Perguntam-me qual foi a melhor parte de fazer aquele filme. A minha resposta foi sempre a mesma: Ray Liotta", garantiu.De acordo com a agente, Jennifer Craig, Liotta encontrava-se a trabalhar no filme "Águas Perigosas", na República Dominicana. Morreu enquanto dormia.