Homem agride família e salta do 5.º andar de prédio em Penafiel

O caso teve lugar na madrugada de quinta-feira quando o agressor, alcoolizado, atacou a mulher e a filha, de 3 anos. A companheira chamou as autoridades e é então que o homem se atira para uma queda de 15 metros.

À chegada da GNR e dos bombeiros, já estava prostrado no rés do chão. Foi transportado ao hospital de Penafiel e transferido para o S. João, no Porto. A companheira e a filha sofreram ferimentos ligeiros. A investigação prossegue.