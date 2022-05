Ministério Público convicto que Pinho será condenado a pena de prisão bem pesada

Defesa alega que não há indícios de que ex-ministro tenha favorecido o GES e a EDP e que o casal queira fugir à Justiça.

O Ministério Público (MP) está convicto de que Manuel Pinho será condenado em tribunal, no âmbito do caso EDP, a uma pena de prisão bem pesada. O MP manifesta esta convicção na resposta ao recurso que a defesa de Pinho e da mulher, Alexandra, apresentou no Tribunal da Relação de Lisboa, no início deste ano, contra as medidas de coação aplicadas ao casal, em meados de dezembro último, por existência de um alegado perigo de fuga.