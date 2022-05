Documentário ‘Crimes de Guerra’ em estreia na CMTV

"O documentário da BFM TV, parceira internacional da CMTV, é um documento histórico avassalador com imagens nunca antes vistas na televisão portuguesa", começa por revelar Paulo Oliveira Lima, diretor executivo da CMTV. O trabalho conta com relatos na primeira pessoa das vítimas da invasão. "Contém depoimentos impressionantes de quem tudo perdeu. Famílias destruídas com execuções à queima-roupa e episódios arrepiantes de tortura. É um trabalho jornalístico exemplar que demonstra a existência de crimes de guerra na Ucrânia", conclui.

O protocolo da CMTV com o canal de informação francês, da Altice Media, foi anunciado há uma semana e ‘Crimes de Guerra’, com a duração de 45 minutos, é a primeira reportagem no âmbito deste acordo.