"Erro, erro, erro": Tesla bloqueia, tranca portas e começa a arder com condutor no interior

Num vídeo, é possível ver o fumo e a reação do condutor, preso dentro do carro comprado há apenas seis meses.

Um homem conduzia um Tesla, esta sexta-feira, em direção a um campo de golfe, em Vancouver, no Canadá, quando foi surpreendido por uma série de falhas do carro, que se desligou inesperadamente num cruzamento, trancou as portas e começou a arder espontâneamente.