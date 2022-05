Rússia acusa EUA de usar varíola dos macacos como arma biológica

A Rússia pediu, esta sexta-feira, à Organização Mundial de Saúde (OMS) que investigue as atividades de laboratórios na Nigéria, que são financiados pelos Estados Unidos (EUA). Igor Kirillov, chefe da Força Russa de Proteção contra Radiação, Química e Biológica, afirma que uma variante da varíola dos macacos da África Ocidental é proveniente da Nigéria.

Kirillov insinua que os EUA, ao terem controlo sobre instalações científicas, têm poder sobre possíveis armas biológicas. O chefe da Força acusa os EUA de um passado de vários casos de violações nos requisitos de biossegurança e de negligência no armazenamento de biomateriais patogénicos.





Para Igor Kirillov é "uma estranha coincidência" os EUA deterem laboratórios biológicos na Nigéria e a varíola dos macacos atual ter tido proveniência do mesmo país.

À TASS, agência noticiosa russa, Igor pede à OMS que sejam realizadas investigações aos laboratórios norte-americanos em Abuja, Zaria e Lagos, na Nigéria, pedindo que "informem a comunidade mundial dos resultados". Adiciona que os EUA controlam, pelo menos, quatro biolaboratórios, dois dos quais se localizam em Abuja.



Num canal televisivo russo, também a varíola dos macacos é noticiada como um problema ocidental, segundo uma colunista do The Daily Beast no Twitter. Apresentadores russos, num programa, riem ao noticiarem o crescente número de casos na Europa e EUA, afirmando que é uma "doença de homossexuais" e que apenas está a acontecer aos países "que providenciam armas a Kiev".





Também a Rússia foi acusada por um antigo vice-presidente do programa de armas biológicas da União Soviética, Ken Alibek, de terem a intenção de utilizar o vírus como arma biológica nos anos 90, de acordo com o jornal Metro.

What's sicker than monkeypox? Hosts and lawmakers on Russian state TV laughing about other countries suffering from it, and gleefully claiming that—coincidentally or not—all the nations stricken with monkeypox are sending weapons to Ukraine. pic.twitter.com/dj2jY2sJ2E