Lista de espera para orgias com 'Rei dos Aspiradores'. Todos os detalhes da acusação

Matthias Schmelz suspeito de cinco casos de aliciamento de menores e 22 de recurso à prostituição. Pagava entre 200 e 400 euros por sessão.

Foram pelo menos nove anos (2010 a 2019) de vida sexual ativa com menores. É desta forma que começa a acusação do Ministério Público (MP) a Matthias Schmelz, o milionário alemão, ‘Rei dos Aspiradores’ Rainbow, de 60 anos, que continua em parte incerta (estará a viver na África do Sul), após ter fugido de Portugal por estar a ser investigado por abusos sexuais.

