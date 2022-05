Cristiano Ronaldo escondido em Lisboa a preparar o futuro

Craque tem estado no nosso País. Com a namorada de volta à vida social, CR7 cuida dos negócios e nova casa.

Cristiano Ronaldo pensa cada vez mais no futuro. Com o fim do campeonato inglês (e mais de um mês depois de ter enfrentado o drama da perda de um filho), CR7 tem viajado até Portugal para acompanhar o desenvolvimento das obras da mansão que está a construir na Quinta da Marinha, em Cascais. A ‘Vidas’ sabe que, ainda no início desta semana, o futebolista de 37 anos fez questão de se deslocar ao local e falar com os responsáveis pelo projeto para perceber se tudo está a correr como planeado, uma vez que esta é a casa onde prevê morar com Georgina Rodríguez e os filhos assim que se mudar definitivamente para Portugal, e não quer deixar nada ao acaso.

