CM em Kharkiv: Militares feridos viajam seis horas de comboio para Kiev

A estação de metro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, serve de ponte para o transporte de militares feridos em combate. Esta sexta-feira de manhã, várias ambulâncias estacionaram junto à linha onde um comboio esperava para receber militares feridos. As macas fazem a transferência da ambulância para o vagão, onde os feridos seguem depois para unidades hospitalares, no caso de esta sexta-feira, em Kiev, numa viagem que dura no mínimo seis horas.

