Morreu Angelo Sodano, o cardeal que revelou ao mundo a terceira parte do Segredo de Fátima

Tinha 94 anos e foi vítima de complicações relacionadas com a doença Covid-19.

O cardeal italiano Angelo Sodano, secretário de Estado emérito do Vaticano e decano emérito do Colégio dos Cardeis, morreu este sábado, em Roma, aos 94 anos, vítima de complicações relacionadas com a Covid-19.Segundo a agência de notícias italiana ANSA, Sodano revelou a 13 de maio de 2000 a terceira parte do Segredo de Fátima, a pedido de João Paulo II.Desde 1991 até 2006, foi secretário de Estado dos Papas João Paulo II e de Bento XVI.

O cardeal nasceu a 23 de novembro de 1927, em Itália. Foi ordenado sacerdote em 1950.