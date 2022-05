Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro e poderá ser eleito já na primeira volta das eleições

Dados são da mais recente sondagem presidencial do Instituto Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira.

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, candidato novamente às eleições em outubro, ampliou a sua vantagem sobre o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e, se as eleições fossem esta sexta-feira, seria eleito já na primeira volta. Os dados são da mais recente sondagem presidencial do Instituto Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira.

De acordo com a sondagem, Lula, do Partido dos Trabalhadores, esquerda, tem 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro, do Partido Liberal, direita, tem 27%. Nenhum dos outros candidatos parece ter qualquer probalidade de lutar efetivamente pela eleição, pois o terceiro colocado, Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista, surge somente com 7% das intenções de voto e os outros têm 2% ou menos.

Se no dia da votação, a 2 de outubro, se mantivessem os dados de agora, Lula seria eleito com 54% dos votos válidos, tendo Bolsonaro 30%. É com os votos válidos que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), trabalha e define o vencedor, depois de desconsiderar a soma dos votos nulos ou brancos.

Os números agora avançados pelo Datafolha mostram uma clara subida de Lula, que nas sondagens anteriores deste ano oscilava entre 43% e 44%, e uma queda acentuada de Bolsonaro, que chegou a pontuar entre 31% e 32%.



Analistas avaliam que a queda de Jair Bolsonaro se deve em grande parte ao agravamento da situação económica do país, que vive um brutal aumento de preços, principalmente de alimentos e de combustíveis, e ao facto de o presidente, que estava a aumentar o protagonismo depois de ter adotado um tom mais moderado nos discursos, ter voltado a atacar e ameaçar o Supremo Tribunal Federal e a própria democracia, dando a entender que poderá não reconhecer o resultado das presidenciais se for derrotado.