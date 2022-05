Putin assina lei que aboliu limite de idade para servir no exército russo

Nova lei tinha sido aprovada pelas duas câmaras do parlamento russo no início desta semana.

O Presidente russo, Vladimir Putin, assinou este sábado uma lei que aboliu o limite de idade para servir no exército, numa altura em que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, noticiou a agência oficial TASS.

Segundo os seus autores, do partido governamental Rússia Unida, o objetivo da lei é permitir que todas as pessoas em idade ativa assinem o primeiro contrato profissional com as Forças Armadas.