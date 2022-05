João Félix irritado defende Margarida Corceiro: "Ninguém traiu ninguém, parem com isso"

Jogador do Atlético Madrid responde à CNN da Turquia a propósito da notícia sobre Margarida Corceiro e Pedro Porro.

O jogador João Félix fez uma publicação no Twitter em resposta a uma notícia da CNN da Turquia, que falava da alegada traição de Magui Corceiro, a namorada do craque português do Atlético Madrid, com Pedro Porro, jogador do Sporting.



O internacional português partilhou a publicação turca com uma mensagem perentória: "A imagem da Magui está a ser destruída por causa deste disparate. Ninguém traiu ninguém, parem com isso."



Margarida Corceiro tinha aparecido num vídeo com Pedro Porro numa discoteca em Lisboa, e vários rumores foram criados de uma alegada traição a João Félix.